Куман выразил надежду на то, что Месси останется в «Барселоне»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Роналд Куман выразил надежду на то, что аргентинский нападающий Лионель Месси останется в клубе наследующий сезон. Об этом сообщает Marca.
По его словам, все в команде хотят, чтобы 33-летний южноамериканец продолжил выступления за сине-гранатовых.
Также нидерландский специалист заявил, что основным залогом успеха в матче против «Атлетика» из Бильбао стала грамотная игра в центре поля, где ярко проявил себя Френки Де Йонг.
Напомним, что в составе победителей финального матча Кубка Испании сезона-2020/21 против «Атлетика» из Бильбао забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Френки Де Йонг и Лионель Месси, оформивший дубль.
«Все играли на экстраординарном уровне и заслужили трофей», — сказал тренер.
Ранее сообщалось, что Роналд Куман стал седьмым, кто выиграл Кубок Испании как футболист и тренер.