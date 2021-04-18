Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в Кубке Испании. Об этом сообщает Marca.

В финальном матче подопечные нидерландского специалиста Роналда Кумана разгромили баскский «Атлетик».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Де ла Картуха» при пустых трибунах и завершилась крупной победой номинальных гостей со счетом 4:0.

По его словам, игра против «Атлетика» из Бильбао выдалась непростой.

«Приятно поднять над головой кубок. Для нашего клуба это особенный день. Это очень особенный трофей, который я имею честь выиграть с особенным клубом. Жаль, что мы не можем разделить нашу радость с фанатами. Мы играем для них.

Мы много двигались в первом тайме, за счет чего смогли довести оппонента до усталости», — сказал Месси.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси 13-й сезон подряд забивает 30+ мячей во всех турнирах.