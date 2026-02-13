Потерявшая память экс-участница Дома-2 нашлась спустя несколько дней поиска

Бывшую участницу «Дома-2» и «Минуты славы» обнаружили в тайской Паттайе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о Юлии Реутовой. Накануне один из туристов заметил ее на пляже в северной части Паттайи, где она якобы живет в палатке, но на контакт девушка не шла. На данный момент добровольцы пытаются связаться с ее семьей.

По словам лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светланы Шерстобоевой, неизвестно, есть ли у Реутовой необходимые документы. В случае, если бумаг нет, ее в любой момент могут задержать за нарушение миграционного законодательства.

«Если при этом окажется, что она находится в Таиланде после окончания срока действия визы или безвизового въездного штампа, то ей грозит арест, штраф», – рассказала Шерстобоева.

По ее словам, после этого девушку могут отправить в иммиграционный центр и депортировать.

Известно, что россиянка потеряла память из-за травмы головы. Как удалось узнать Mash, бывшую участницу федеральных шоу заметили на улице. Она выглядела неопрятно, и, по данным Telegram-канала, не имела постоянного места жительства. Девушка якобы не помнит даже собственного имени.

Ранее экс-участник «Дома-2» ответил на слухи о том, что стал бомжом из-за долгов.