На Украине хотят ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

Депутат Вениславский: на Украине ужесточат наказание за уклонение от мобилизации
Офис Президента Украины

Министерство обороны Украины разрабатывает законодательную инициативу, направленную на ужесточение ответственности за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью украинскому информационному агентству TCH.

«Министерство обороны нарабатывает предложения. <...> В ближайшее время они будут представлены комитету. Дальше мы сможем их обсуждать», — сообщил депутат.

Вениславский подчеркнул, что целью предлагаемых изменений является создание условий, при которых уклонение от выполнения «долга по защите страны» не было проще, чем неисполнение других гражданских обязанностей, например, выплаты алиментов. По словам депутата, на данный момент к неплательщикам алиментов применяются более строгие меры, чем к лицам, уклоняющимся от призыва.

Парламентарий также выразил надежду, что новая законодательная инициатива позволит снизить количество конфликтных ситуаций между гражданами и представителями военных комиссариатов.

Ранее на Украине начали предлагать работу с возможностью скрыться от ТЦК.
 
