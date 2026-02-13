Раскрыты возможные темы переговоров по Украине в Женеве

РИА Новости: переговоры по Украине в Женеве коснутся не только военных аспектов

Трехсторонние переговоры по Украине, которые пройдут 17-18 февраля в Женеве, будут продолжением переговоров в Абу-Даби, но в расширенном формате. Об этом РИА Новости сообщил источник.

«Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования», — рассказали агентству.

До этого стало известно, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров с Россией.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что встречи для обсуждения украинского кризиса состоятся 17 и 18 февраля в Женеве.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, пойдет речь о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в США сообщили об усилении давления Трампа на Украину.