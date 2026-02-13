Безруков не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ

Безруков: не планирую подаваться на пост ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не планирует выдвигаться на должность ректора Школы-студии МХАТ. Пост об этом появился в Telegram-канале актера.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», — написал он.

Артист также добавил, что данные о его якобы «неких коварных замыслах по захвату этой должности» не соответствуют действительности.

23 января на пост ректора назначили режиссера Константина Богомолова. Уже 26 января выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое обращение к министру культуры России Ольге Любимовой с требованием снять худрука с должности.

Актеры Антон Шагин, Марк Богатырев и Варвара Шмыкова также опубликовали это обращение в своих соцсетях. Телеведущая Юлия Меньшова тоже поддержала призыв выпускников Школы-студии МХАТ сменить ректора учреждения.

11 февраля художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов был освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

ТАСС заявляло, что Сергей Безруков, Дмитрий Певцов или Евгений Писарев претендуют на должность ректора вместо Богомолова.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что ему не предлагали возглавить МХАТ.