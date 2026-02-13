Размер шрифта
Стало известно, как вырастет доллар после решения ЦБ

Финансист Трепольский предрек доллар по 83 рубля после снижения ключевой ставки
Курс доллара к весне 2026 года может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 15,5%.

«Курс евро будет удерживаться в коридоре 87–91 рубль, юань — 11,3–11,9 рубля. Такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения по ставке. На само снижение ключевой ставки рубль отреагировал спокойно и без резких движений. Логика здесь двойная: формально более низкая ставка обычно играет против национальной валюты, но при этом «реальная» ставка — разница между номинальной доходностью и инфляцией — все еще остается высокой. Это сохраняет привлекательность рублевых инструментов и помогает рублю держаться устойчиво даже на фоне смягчения денежно-кредитных условий», — отметил Трепольский.

По его словам, эффект от снижения ставки проявится в курсе рубля не сразу, а с лагом — примерно через два–три месяца. По мере того как начнет восстанавливаться импорт и вырастет спрос на валюту со стороны покупателей, давление на рубль может усиливаться, предупредил Трепольский.

Банк России на первом в 2026 году заседании — 13 февраля — снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%.

Ранее сообщалось, что ЦБ может снизить ключевую ставку в феврале и марте.
 
