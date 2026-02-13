Размер шрифта
В Росаккредитации объяснили блокировку отдельных партий товаров Adidas

Росаккредитация опровергла запрет параллельного импорта продукции Adidas
В Росаккредитации опровергли запрет параллельного импорта в Россию продукции бренда Adidas, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там объяснили, что по законным основаниям заблокировали отдельные партии товара. Они были заявлены как продукция компании Adidas, но на нее не было документов, которые бы это подтверждали.

До этого Telegram-канал Mash написал, что Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от спортивного бренда Adidas. В посте говорилось, что продавать эти товары в российских мультибрендовых магазинах теперь якобы запрещено.

По информации Mash, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в РФ через Казахстан, где выдавались сертификаты соответствия. В связи с наплывом поддельных документов правила были ужесточены.

В качестве примера Telegram-канал приводит магазин «Ламода», столкнувшийся с проверкой на границе. Не получив оригинальных документов, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить сертификаты о подлинности товаров.

Ранее спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.
 
