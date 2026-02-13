Размер шрифта
Набиуллина сделала заявление об ответных мерах на конфискацию активов РФ

ЦБ: ответ на конфискацию активов РФ будет приниматься руководством страны
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответные меры России на возможную конфискацию замороженных российских активов будут приниматься на уровне руководства страны. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«Что касается ответных мер в случае, если будет принято решение по незаконному изъятию золотовалютных резервов, то это решение принимается на уровне руководства страны», — сказала она.

О том, сколько под контролем РФ находится европейских активов, Набиуллина сообщать не стала.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сумма замороженных в США российских активов составляет чуть меньше чем $5 млрд. Представитель Кремля обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин говорил о решении выделить $1 млрд из замороженных активов на «Совет мира» по сектору Газа. Инициатива предполагает, что эти средства будут потрачены при выполнении задач гуманитарного характера в Палестине.

Ранее в России предупредили ЕС о последствиях в случае изъятия ее активов.
 
