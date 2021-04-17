Билеты на реванш Конора и Порье были раскуплены за секунды
Билеты на третий поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Дастином Порье были раскуплены за секунды. Об этом в своем Instagram написал глава американского промоушена Дана Уайт.
«20 800 билетов были проданы за секунды», — заявил функционер.
Спортсмены встретятся в октагоне 10 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264.
Напомним, что между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тысяч, однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.
Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.
Ранее российский чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о своем самочувствии после победы над американцем Филом Дэвисом в рамках номерного турнира 257.