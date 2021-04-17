Японка Кихира неудачно исполнила произвольную программу на КЧМ в Осаке

Японская одиночница Рика Кихира неудачно исполнила произвольную программу на командном чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Осаке.

18-летняя спортсменка начала с чистого тройного сальхова, после чего исполнила каскад 2 аксель + 3 тулуп, сделанный с помарками на обоих выездах. Сольный тройной лутц был выполнен чисто, как и каскад 2 аксель + 3 тулуп. Дорожку шагов судьи оценили вторым уровнем.

Во второй части проката было падение на втором прыжке в каскаде 3 флип + 2 тулуп. Тройной сальхов исполнила чисто, как и тройной риттбергер, который увенчал прокат.

За свой прокат Кихира получила 132,39 балла, что позволило ей временно подняться на вторую строчку в турнирной таблице.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего дня соревнований.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду.

Ранее Анастасия Мишина рассказала о своих ощущениях после победы в произвольной программе спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии.