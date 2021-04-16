Сборная России лидирует после второго дня командного чемпионата мира

Сборная России по фигурному катанию лидирует после второго дня командного чемпионата мира, который проходит в японской Осаке.

Благодаря третьему месту Михаила Коляды и пятой позиции Евгения Семененко российский коллектив набрал 91 очко и занимает первое место в общем зачете. Вторыми идут американские фигуристы (83). На третьей строчке располагаются представители Японии (78).

Также сегодня победу в короткой программе спортивных пар одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в произвольном танце первое место заняли их соотечественники Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию второго дня турнира.

Командный чемпионат мира проходит в Осаке с 15 по 17 апреля. За сборную России выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Коляда, Семененко, спортивная пара Мишина / Галлямов и Синицина / Кацалапов.

Ранее сообщалось, что победу в короткой программе у мужчин одержал американский фигурист Нэйтан Чен.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2021. Общий зачет

1. Россия — 91

2. США — 83

3. Япония — 78

4. Франция — 56

5. Италия — 53

6. Канада — 42