Британский журналист возмутился формой россиян на Игры в Токио

Британский журналист New York Times в Лондоне Тарик Панья возмутился формой российских спортсменов, которая была создана для Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Он подчеркнул, что на экипировке четко можно разглядеть флаг России, который был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на два года за изменение баз данных Московской антидопинговой лаборатории. Российские атлеты могут выступать только под нейтральным флагом, им запрещено использовать национальную экипировку.

«Посмотрите, российская олимпийская форма похожа на гигантский российский флаг. Правильно — на российский флаг, который якобы запрещён на Олимпийских играх 2020 года», — написал Панья в своем Twitter.

Однако мнения по этому поводу разделились. Кто-то увидел на форме флаг Филиппин или Чехии, а журналисту посоветовали «взять себя в руки».

Ранее сообщалось, что оберег будет присутствовать на внутренней стороне экипировки сборной России на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That's right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics https://t.co/72abw7B3Pi