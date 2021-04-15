12-летний прыгун в воду Артемий Токарев вышел из комы

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 12-летний Артемий Токарев из Казани, который ударился головой о бетонную вышку в результате неудачного прыжка на соревнованиях в Москве, вышел из комы.

Также сообщается, что юный спортсмен до сих пор дезориентирован в пространстве, но ориентируется по себе и по времени. Кроме того, Артемий понимает, о чем с ним разговаривают врачи, и уже может двигать руками и ногами.

12-летний Артемий Токарев, являющийся воспитанником казанской республиканской детско-юношеской спортивной школы «Акватика», должен был выполнить прыжок в два с половиной оборота в группировке с пятиметровой вышки, однако его попытка оказалась неудачной: мальчик во время прыжка оступился и упал, ударившись головой и шеей о край бетонной вышки. Медицинская бригада, которая работала на соревнованиях, оказала юному атлету первую помощь, а впоследствии его увезли в больницу на реанимобиле.

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