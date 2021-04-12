«Осколки костей поставили на место»: 12-летний прыгун впал в кому

Чрезвычайным происшествием завершился всероссийский турнир по прыжкам в воду «Кубок Кремля», который прошел с 6 по 11 апреля в московском спорткомплексе ЦСКА. В минувшее воскресенье в результате неудачного прыжка пострадал несовершеннолетний спортсмен, который получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Пострадавшим оказался 12-летний Артемий Токарев, являющийся воспитанником казанской республиканской детско-юношеской спортивной школы «Акватика».

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Спортсмен должен был выполнить прыжок в два с половиной оборота в группировке с пятиметровой вышки, однако его попытка оказалась неудачной: мальчик во время прыжка оступился и упал, ударившись головой и шеей о край бетонной вышки. Медицинская бригада, которая работала на соревнованиях, оказала юному атлету первую помощь, а впоследствии его увезли в больницу на реанимобиле.

«Медики все сделали супероперативно. Они начали оказывать первую помощь буквально через 10 секунд, как Артемий получил травму. В течение 10 минут подъехала реанимация», — приводит слова организатора соревнований Олега Викулова «Спорт Бизнес Online».

Во Всероссийской федерации прыжков в воду, комментируя данный инцидент, заявили, что состояние здоровья пострадавшего спортсмена оценивается как тяжелое, а сам прыгун находится в медикаментозной коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Данная мера является вынужденной, чтобы избежать негативных последствий в организме и том числе головном мозге. Помимо этого, атлету уже сделали скорую и успешную операцию по скреплению раздробленных в результате падения костей. При этом от каких-либо прогнозов по восстановлению и дальнейшему образу жизни молодого прыгуна врачи воздерживаются.

«Со слов хирурга, операция прошла удовлетворительно. Повреждений много, какие-то осколки костей смогли поставить на место, какие-то убрали, пластину установили», — сообщил «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на свой источник.

Известно, что по факту произошедшего следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве уже начали доследственную проверку. Будут ли предъявлены какие-то претензии к организаторам соревнований, не сообщается. При этом с ними уже начали сотрудничество представители министерства спорта Республики Татарстан, которое находится на связи с врачами атлета, а также оказывает материальную помощь матери пострадавшего ребенка. Мать 12-летнего спортсмена находится в Москве, для нее министерство сняло квартиру недалеко от больницы, куда госпитализировали спортсмена.

«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжелом состоянии. Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. Из-за того, что операция требует достаточно длительного реабилитационного периода, мама находится в Москве. Верим, что парень пойдет на поправку», — приводит слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова ТАСС.

Артемий Токарев находится на хорошем счету среди прыгунов в воду на республиканском уровне своей возрастной категории.

В качестве воспитанника РДЮСШ «Акватика» он несколько раз становился победителем различных российских соревнований, а тренеры, которые работали с ним, называют спортсмена крайне талантливым и видят в нем большой потенциал. Прошедший в Москве «Кубок Кремля» был одним из главных турниров в карьере 12-летнего прыгуна в рамках страны, и до несчастного случая он успел завоевать серебряную медаль в прыжках с метрового трамплина.