Малафеев — о дисквалификации Гильерме: я всегда на стороне игроков

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о дисквалификации на два матча голкипера московского «Локомотива» Гильерме за неприличные жесты в адрес фанатов «Спартака», передает Sport24.

«Я всегда на стороне игроков. К сожалению, футболисты обязаны исполнять решения вышестоящих органов. Такие решения, мягко говоря, неоднозначны», — сказал Малафеев.

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, голкипер имеет возможность появиться на поле.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. В конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

Ранее «Локомотив» опубликовал заявление в поддержку Гильерме.