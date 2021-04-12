Уткин сравнил матч «Сочи» — «Зенит» с книгой, сюжет которой ему уже был известен

Журналист Василий Уткин сравнил матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и петербургским «Зенитом» с книгой, которую он уже читал раньше.

«У меня в туалете припасена какая-то книга, которую я уже хорошо знаю и могу с любого места начать читать. Поэтому я получил от матча «Сочи» — «Зенит» очень большое удовольствие», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Черноморский клуб располагается на седьмой строчке, имея в активе 40 баллов. 18 апреля «Сочи» сыграет с московским ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший резко высказался о разговорах о подозрительном характере матча 25-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».