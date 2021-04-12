Ротенберг ответил на заявления о подозрительном характере матча с «Зенитом»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший резко высказался о разговорах о подозрительном характере матча 25-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Ходили разговоры, что «Сочи» уступит «Зениту», так как является его фарм-клубом? Да нет же! Это бред чистой воды. Даже несерьезно обсуждать. Спорт есть спорт. Если в футболе будут такие вещи происходить, зачем им заниматься, как формировать сборную? Послушайте, игра все показала. Пусть говорят что хотят. «Сочи» бился! Говорят, что кур доят…» — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Сочи» и «Зенитом», прошедшая на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 54 очка, лидирует в турнирной таблице первенства. «Сочи» с 40 баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что он не верит в договорной характер матча «Сочи» — «Зенит».