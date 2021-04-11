На матче между «Спартаком» и «Локомотивом» произошла массовая драка

10 апреля московский «Локомотив» на своем поле принимал московский «Спартак» в рамках 25 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Железнодорожники» победили со счетом 2:0.

В первом тайме между болельщиками московских команд произошла массовая драка. Она продолжалась несколько минут. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось разнимать фанатов.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее арбитр Федотов заявил, что судьи должны были поставить пенальти в ворота «Локомотива».