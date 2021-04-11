Наставник «Ростова» Карпин назвал причину поражения от «Рубина»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал причину поражения от казанского «Рубина» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:1.

«За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное — нормально. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у «Рубина» залетело», — передает слова Карпина сайт желто-синих.

Также Карпин отметил, что «Рубин» превзошел «Ростов» только в реализации моментов.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил швейцарский полузащитник Дарко Евтич, поразивший ворота Сергея Песьякова на 73-й минуте встречи.

После этого успеха подопечные Леонида Слуцкого набрали 43 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Коллектив под руководством Валерия Карпина остался на девятой позиции с 37 баллами.

В следующем туре «Ростов» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а «Рубин» на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

Ранее наставник «Рубина» Слуцкий оценил шансы команды на выход в еврокубки.