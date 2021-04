Экс-игрок «Реала» Озил эмоционально отреагировал на гол Бензема в «Эль Классико»

Экс-игрок мадридского «Реала» Месут Озил эмоционально отреагировал на гол Карима Бензема в матче против каталонской «Барселоны».

Напомним, «сливочные» победили со счетом 2:1.

«Лучший нападающий Ла Лиги снова показал свой класс. Мой мальчик Бензи», — написал Озил в Twitter.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Сине-гранатовые опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. Он три раза выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее наставник «Реала» Зидан похвалил своих подопечных за победу над «Барселоной».

The best striker of La Liga showed his class again - my boy Benzi Great 1st half #ElClasico @realmadrid @Benzema