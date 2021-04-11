«Реал» впервые с 1978 года победил в «Эль Классико» трижды подряд

10 апреля мадридский «Реал» обыграл каталонскую «Барселону» в матче чемпионата Испании.

Интересно, что для «сливочных» эта победа стала третьей подряд в рамках «Эль Классико». Такого достижения «Королевский Клуб» не мог добиться с 1978 года.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

Ранее наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своих подопечных за победу над «Барселоной».