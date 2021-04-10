Экс-наставник «Челси» Лэмпард получил несколько предложений от других клубов

Экс-наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, что он получил несколько предложений от других клубов, передает Sky Sports.

«За последние шесть недель у меня было несколько возможностей вернуться к работе. Это было лестно, но не совсем то, что надо. Никто не хочет терять работу и выбывать из игры, которую ты любишь», — сказал Лэмпард.

4 июля 2019 года Лэмпард стал главным тренером своей бывшей команды «Челси», подписав трехлетний контракт. 25 января 2021 года руководство клуба объявило об увольнении специалиста. На посту наставника «синих» он провел 84 матча, одержав 44 победы. Его место занял бывший тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.

В турнирной таблице чемпионата Англии «пенсионеры» занимают пятое место, набрав 51 очко, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 23 балла.

«Ливерпуль», который является действующим победителем турнира, занимает лишь седьмое место.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера «Челси».