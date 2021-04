Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как впервые стал чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский пояс в поединке с Элом Яквинтой на UFC 223.

«В ту неделю в легком весе не нашлось ни одного бойца, кроме Эла Яквинты. Мне предлагали пять разных оппонентов топ-уровня, но все они отказались под разными предлогами. На тот момент я шел с результатом 25-0 и 9-0 в UFC», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

It was the week when no fighters were found in lightweight division, but Al Iquinta. I was offered five different top ranked opponents, but all of the squeezed out with different excuses.

At that moment I was 25:0 , with 9:0 in UFC. pic.twitter.com/dv5VGlP3NR