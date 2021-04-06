Хабиб выложил фото с лучшим полулегковесом планеты

Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал фото со своим соотечественником Забитом Магомедшариповвым.

«С лучшим полулегковесом планеты», — подписал фото 32-летний дагестанец.

30-летний уроженец Хасавюрта имеет в своем активе 18 побед в 19 боях на профессиональной арене. В рейтинге бойцов полулегкого дивизиона UFC Забит занимает третью строчку.

Напомним, что в апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре на турнире по кикбоксингу один из поединков завершился смертью участника боя.