«Мне нужно прыгать сложный контент»: Трусова рассказала о своих прыжках на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, какой опыт она получила на первом в карьере взрослом чемпионате мира. В Стокгольме, напомним, 16-летняя спортсменка выиграла бронзовую медаль.

«Сделала вывод, что все равно мне нужно прыгать сложный контент. И независимо от того, легкий он или сложный, я все равно должна настраиваться на прокат. У меня пока что не получается, но я буду стараться, чтобы у меня получалось и так катать, и так. Но мне больше нравится кататься со сложным контентом. Даже если просто сравнивать прошлый год, стабильность моих прыжков намного возросла. Но в прокате пока не получается», — приводит слова Трусовой Olympic Channel.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Трусова рассказала, когда планирует завершить карьеру.