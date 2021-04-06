Трусова рассказала, когда планирует завершить карьеру

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о планах на будущее.

«Планирую выступать до 22 лет. Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Фигуристка отметила, что планирует выступить в двух Олимпиадах, после чего она рассмотрит возможность выступления в ледовых шоу.

«Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Какое-то время буду выступать в шоу», — сказала подопечная академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019).

В прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал передачу с Трусовой.