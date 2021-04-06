Фигуристка Медведева поделилась планами на сезон

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась планами на сезон, передает «Спорт-Экспресс».

«Давайте подождем, чтобы сезон прошел как надо, а там посмотрим», — сказала Медведева.

Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. После контрольных прокатов Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Последние два года она занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее Медведева рассказала о том, как она забыла коньки перед выступлением на этапе юниорского Гран-при, который проходил в Куршевеле.