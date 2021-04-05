Футболиста «Милана» Ибрагимовича раскритиковали за застреленного им льва

Футболиста итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича раскритиковали в Швеции за застреленного им льва, сообщает издание Expressen.

Отмечается, что швед убил животное в Южной Африке в 2011 году. Львы находятся в Красной книге, но их отстрел разрешен в ЮАР при наличии специального разрешения.

Лев, которого застрелил футболист, провел год в клетке, затем его выпустили на волю для отстрела. Шведские журналисты пытались связаться с форвардом, но он отказался давать комментарии.

Стоит отметить, что Ибра часто сравнивает себя со львом, а на спине имеет большую татуировку с изображением этого животного.

17 марта, комментируя свое возвращение в национальную команду, футболист сравнил себя с богом. Он написал в Twitter «Бог вернулся». Сейчас Ибрагимович играет за «Милан». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович провел 14 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Ибрагимович заявил, что он является новым королем страны.