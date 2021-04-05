Мостовой предложил временно отказаться от Маслова в пользу Кутепова

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой предложил временно отказаться московскому «Спартаку» от защитника Павла Маслова. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 20-летнему игроку необходимо психологическая разрядка после автогола в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».



«Маслов растерялся немного, как обычно случается поначалу. Нелепый этот рикошет в свои ворота, конечно. Но потом Паша подобрался и не допускал таких ошибок. Хотя и ошибкой это трудно назвать, если честно. Это, скорее всего, в силу возраста и, может быть, какой-то природной координации.

Как вариант, можно дать Маслову психологически отдохнуть и выпустить вместо него Кутепова. Почему нет? Если это поможет, то это нормальный вариант», — сказал Мостовой.

Ранее сообщалось, что Роман Зобнин встал на защиту Павла Маслова после его автогола .