Лыжница Ступак объяснила, почему танцует на подиуме после гонок

Российская лыжница Юлия Ступак объяснила, почему танцует на подиуме после гонок.

«Кому-то нравится, кому-то – нет. Это какой-то эмоциональный крик души. Я это делаю только в том случае, когда стою на подиуме, играет классная музыка, зажигается вот эта обстановка и все — выключается все остальное», — заявила спортсменка в эфире телеканала «Россия 24».

Лыжница отметила, что языком тела она хочет высказаться.

«Но это не значит, что, как мне некоторые говорят, и здесь танцуй, и тут – такого не будет, потому что нужна определённая обстановка, состояние души, и вот тогда да – всё получается очень качественно», – добавила Ступак.

В прошедшем сезоне россиянка завоевала три золотые медали на этапах Кубка мира, а также заняла второе место в общем зачете соревнований. На чемпионате мира 2021 года в немецком Оберстдорфе она взяла серебро в эстафете.

Ранее Ступак рассказала о своем общении с Александром Большуновым и подчеркнула, что победитель общего зачета Кубка мира не страдает звездной болезнью.