«Манчестер Сити» не может купить себе нападающего из-за высоких цен

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не может купить себе нападающего из-за высоких цен, передает BBC.

«По текущим ценам мы не купим ни одного нападающего. Это невозможно. Мы не можем позволить себе это. Все клубы испытывают финансовые проблемы, и мы не исключение», — сказал Гвардиола.

Напомним, летом 2021 года команду покинет Серхио Агуэро. Аргентинец выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. В составе «горожан» он четыре раза выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), становился обладателем Кубка Англии и пять раз брал Кубок Футбольной лиги.

Агуэро пришел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико», за который он выступал с 2006 по 2011 год. Начинал карьеру форвард в «Индепендьенте».

В составе национальной сборной Агуэро выиграл серебро чемпионата мира 2014 года. В финале аргентинцы проиграли национальной команде Германии (0:1).

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» установит памятник аргентинскому нападающему Серхио Агуэро у домашнего стадиона.