Тарпищев прокомментировал поражение Рублева в 1/2 финала турнира в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева в 1/2 финала турнира в Майами, передает «Спорт-Экспресс».

Россиянин встречался с Хубертом Хуркачем из Польши. Игра завершилась со счетом 3:6, 4:6.

«Андрей перешел пик формы. Он очень много позволил атаковать Хуркачу, естественно, преимущество в розыгрыше зачастую переходило к поляку. В игре Андрея было много тактического брака», — сказал Тарпищев.

Также Тарпищев добавил, что на Рублева давило отсутствие побед на турнирах серии «Мастерс».

В текущем сезоне Рублев стал четвертьфиналистом Australian Open. За два раунда до решающего матча он уступил своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Сейчас Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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