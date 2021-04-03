Хабиб назвал имя лучшего футболиста в истории

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) назвал имя лучшего футболиста в истории.

»Криштиану Роналду — для меня он лучший за всю историю футбола. Он еще в 2004 году был в финале, когда португальцы проиграли грекам на чемпионате Европы. Он 16 лет на вершине и играет на таком уровне», — сказал Хабиб на YouTube-канале UFC Russia.

Сейчас Роналду выступает за туринский «Ювентус». Также он играл за лиссабонский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб назвал имя своего преемника в UFC.