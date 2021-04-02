Александр Емельяненко заявил об отсутствии конфликта с братом Федором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал об отношениях со своим братом Федором.

По словам спортсмена, у него нет никакого конфликта с родственником.

«Просто не общаемся друг с другом. У него свой круг общения, у меня свой. Он нашел людей, с которыми ему приятно общаться, я нашел свое окружение. Мы не лезем друг другу ни в общение, ни в личную жизнь», — цитирует Емельяненко Sport24.

Спортсмен отметил, что в его взаимоотношения с братом не вмешивается их мать.

«В мои дела не лезет давно, в дела Федора, наверное, тоже. Привыкла уже ко всему, что про нас говорят и что между нами происходит, поэтому относится ко всему этому спокойно», — сказал боец MMA.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Федор Емельяненко становился чемпионом мира по версии Pride FC, RINGS и WAMMA, также доходил до финала гран-при Bellator. Его профессиональный рекорд — 39-6-0-1.

Ранее Александр Емельяненко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.