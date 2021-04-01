Александр Емельяненко рассказал о проспоренном «Мерседесе»

Боец Александр Емельяненко рассказал о том, что проиграл «Мерседес», который подарил ему глава Чечни Рамзан Кадыров, президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову, передает Sport24.

«Он забрал машину самым наглым образом. Приехал и забрал, говорит: «Давай ее сюда». Я претензий к нему никаких не имею. Жду, когда вернет. Когда благодать найдет на него, подобреет», — сказал Емельяненко.

Также Емельяненко отметил, что на автомобиль приходят штрафы, которые он исправно оплачивает.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде. Также боец является мастером спорта по самбо и дзюдо.

Ранее Емельяненко рассказал о бое с рэпером Джиганом, заявив, что всегда готов подраться с ним.