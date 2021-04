Медведев разбил ракетку о корт после поражения на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку о корт после поражения в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Видеозапись эпизода появилась в Twitter-аккаунте Tennis TV.

В матче четвертьфинала российский спортсмен проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуте. Встреча, которая продолжалась 1 час 33 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 2:6 в пользу испанского теннисиста.

Во время поединка Медведев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

За выход в финал Баутиста-Агут сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в четвертьфинале обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.

Ранее сообщалось, что Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Anger is an energy



Daniil Medvedev feeling the heat in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/4HCsNAL77U