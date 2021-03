Представлена эмблема Олимпиады 2026 года в Италии

Официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо была представлена во время пресс-конференции на YouTube-канале соревнований.

По информации Sky Sport Italia, логотип Futura был выбран по итогам голосования, в котором приняли участие 871 566 человек. В финале опроса эмблема получила 75% голосов.

«Каждый логотип несет в себе эмоции, медали, истории спортсменов, болельщиков. Каждую Олимпиаду отличает свой логотип, и он представляет собой нечто большее, чем символ. Это исторический момент: то, чего не было вчера, сегодня стало реальностью.

Это будут Олимпийские игры для всей Италии, которые благодаря спорту заставят страну двигаться вперед», — заявила шестикратная олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Веццали.

Зимние Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Также за право принять соревнования боролся Стокгольм.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) готова к диалогу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия игроков в Олимпиаде-2026.

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics