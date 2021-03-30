Глава Союза журналистов России отреагировал на поджог машины Дмитрия Егорова

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев высказался о поджоге автомобиля спортивного автора Дмитрия Егорова.

Председатель организации назвал происшествие «сложным и странным».

«Надо разбираться правоохранительным органам: либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность. Хотя сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и что-то подобное», — цитирует Соловьева «Чемпионат.com».

Глава Союза журналистов России отметил, что организация готова предоставить пострадавшему необходимую юридическую помощь.

«При необходимости помощь будет оказана бесплатно. Проконсультировать могут, бывает, что сопровождают в суде», — добавил Соловьев.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта во дворе дома в Одинцовском районе. По словам Егорова, ему позвонили в 02.20 мск и сообщили, что его иномарка горит. Также от огня пострадали припаркованные рядом автомобили. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала, что перед пожаром неизвестный ходил около машины журналиста.

Ранее Егоров заявил, что не знает причин совершения преступления, так как он не получал никаких угроз.