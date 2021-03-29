Сестра Роналду ответила на критику в адрес брата

Эльма Авейру, сестра форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, ответила на критику в адрес брата.

Напомним, 27 марта португальцы в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года встречались с Сербией. На последней минуте встречи Криштиану Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот. Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

«Уверена, после того, что они сделали с Португалией и всеми нами, Роналду хотел швырнуть повязку в лицо судьи. На телевидении нашлись «эксперты», посмевшие критиковать Криштиану. Поразительно», — написала девушка в Instagram.

После двух туров Португалия занимает второе место, набрав четыре очка. Сербы расположились на первой строчке, обгоняя португальцев по дополнительным показателям.

Ранее Роналду прокомментировал свое поведение в конце отборочного матча к чемпионату миру по футболу 2022 года против Сербии.