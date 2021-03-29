Гол и пас Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения «Анахайму»

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода закончились со счетом 2:2. В овертайме сильнее оказался «Анахайм», победную шайбу забросил Джон Мэнсон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в этом матче набрал два очка. Российский форвард, который только недавно вернулся на лед после восстановления после операции на плече, записал на свой счет заброшенную шайбу и голевую передачу. Теперь на его счету 7 (2+5) очков в 11 матчах нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» — «Анахайм Дакс» — 2:3 (ОТ)

1:0 — О'Райлли (Тарасенко), 02:27;

2:0 — Тарасенко (Крюг, Перрон), 15:59;

2:1 — Фаулер (Гецлаф, Джонс), 28:24;

2:2 — Хенрик (Джонс), 42:13;

2:3 — Мэнсон, 61:42.