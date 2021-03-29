Широков: Россия сама проиграла матч с Францией

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями после поражения молодежной сборной России от национальной команды Франции в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021, перелает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу французской молодежной команды. Примечательно, что оба мяча подопечные Михаила Галактионова пропустили с пенальти, которые были назначены после нарушений защитника московского «Спартака» Павла Маслова.

«Я бы не сказал, что все плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент – выиграли бы матч», — заявил Широков.

После двух туров в группе лидирует команды Дании, у которой шесть очков. По три очка набрали Россия и Франция. Сборная Исландии оба своих матча проиграла. В следующий этап соревнований выходят две лучшие команды из группы.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом спортивный комментатор, популярный блогер и журналист Василий Уткин объяснил поражение сборной России от национальной команды Франции во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы — 2021.