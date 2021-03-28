Синицина: я очень счастливый человек!

Российская фигуристка Виктория Синицина, вместе со своим партнером Никитой Кацалаповым выигравшая золото в соревновании танцоров на чемпионате мира в Стокгольме, подвела итоги турнира.

«Огромное спасибо всем за поддержку! Несмотря на то, что трибуны были почти пустые, мы с Никитой чувствовали энергию от вас даже за пределами этого катка! Я только сейчас прихожу в себя и могу сказать, что я очень счастливый человек!» — написала Синицина на своей странице в Instagram.

Также фигуристка отметила, что ее победа на чемпионате мира — отличный подарок для отца, у которого день рождения.

Синицина и Кацалапов вернули России золото чемпионата мира в этом виде программы спустя 12 лет. В последний раз Оксана Домнина и Максим Шабалин победили на ЧМ-2009 в Лос-Анджелесе.

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