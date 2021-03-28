Судья извинился за незасчитанный гол Роналду в ворота Сербии

Главный арбитр матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Сербии и Португалии Дэнни Маккелли извинился за незасчитанный гол нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Eurosport.

По словам наставника действующих чемпионов Европы Фернанду Сантуша, рефери после игры подробно разобрал эпизод и принес извинения за совершенную ошибку.

После матча специалист заявил, что не может объяснить итоговый результат, так как его подопечные на протяжении большей части игры выглядели лучше соперника.

Напомним, на последней минуте матча Роналду пробил по воротам, но сербский защитник спас команду, выбив мяч с линии ворот. Португалец посчитал, что серб сыграл уже за линией. Он начал доказывать это арбитру, но получил желтую карточку. Роналду выбросил капитанскую повязку и ушел с поля, не дожидаясь окончания поединка.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал видеообращение после победы над Словенией.