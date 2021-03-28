Трусова объяснила желание вставлять в программу сложные элементы

Бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова объяснила желание вставлять в программу сложные прыжки. Ее слова передает RT.

16-летняя спортсменка заявила, что если не будет исполнять элементы ультра-си, то обязательно по ходу выступления допустит ошибку на простых прыжках или дорожках.

«Я еще до чемпионата мира говорила и тренерам, и родителям, что если не буду делать в короткой программе ничего сложного, то ошибусь на легком. В этом отношении я себя знаю очень хорошо. Ну не бывает у меня так, чтобы всю сложность убрать и идеально откататься.



Настраиваться на выступление при сложной программе мне проще. Я это еще с детства приметила», — сказала Трусова.

Ранее Александра Трусова поделилась мнением о прошедшем мировом первенстве в Стокгольме.