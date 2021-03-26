Идущая третьей после короткой программы на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева не стала на разминке исполнять произвольную программу.

Ученица Алексея Мишина готовилась к прогону, однако после того, как на арене зазвучала фонограмма ее произвольной программы, 24-летняя спортсменка покинула лед.



Отмечается, что Мишин продолжил наблюдение за другими фигуристками.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Трусова попыталась исполнить три четверных прыжка на тренировке.