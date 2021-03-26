Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Бахрейна, Мазепин — последний

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

Самый быстрый круг спортсмена — 1 минута 32,394 секунды. Вторым стал финский гонщик «Мерседеса» Валлтери Боттас (+0,298). Третье место занял британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,503).

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал последнее, 20-е время (+3,581). Его партнер по команде немец Мик Шумахер расположился строчкой выше (+3,107).

Гран-при Бахрейна проходит на автодроме в Сахире с 26 по 28 марта.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он показал четвертый результат, отстав от представителя Нидерландов на 0,527 секунды.

Ранее сообщалось, что Мазепина заявили в «Формулу-1» как спортсмена, представляющего РАФ.

«Формула-1». Гран-при Бахрейна. 1-я свободная практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.35,394;

2. Валттери Ботттас («Мерседес) +0,298;

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,503...

20. Никита Мазепин («Хаас») — +3,581.