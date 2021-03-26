Роднина оценила выступление спортивных пар на чемпионате мира

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

Победу на турнире одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бронзу взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертое место.

Роднина заявила, что рада высоким результатам российских спортсменов. Она отметила, что с 1964 года отечественные фигуристы регулярно выигрывали чемпионаты мира и Олимпийские игры.

«Первый звоночек был на Играх в Ванкувере (2010 год), когда на пьедестале россиян в парном катании не оказалось. Сейчас, если смотреть с перспективой на следующий олимпийский год, у нас есть две совершенно замечательные молодые пары, которые только в начале своего пути, и опытные Тарасова и Морозов — в этом плане мы получили полный набор на Игры в парном катании, и это здорово», — цитирует Роднину ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта. 26 марта пройдет ритм-танец. В соревнованиях выступят российские пары Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. Начало — в 12.52 мск.

Также 26 марта медали разыграют одиночницы. После короткой программы лидирует трехкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,00 балла). Третье место занимает победительница первенства мира 2015 года Елизавета Туктамышева (78,86). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова располагается на 12-й строчке (64,82).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы. Начало — в 20.00 мск.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Мишину и Галлямова с золотом чемпионата мира.