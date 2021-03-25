Россияне Мишина и Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на ЧМ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71) Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у спортивных пар.

Стоит отметить, что четвертое место завоевали трехкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов (212.76).

26 марта за победу сразятся женщины. По итогам короткой программы Анна Щербакова занимает первое место (81,00). Второй идет японка Рика Кихира (79,08). На третьей строчке располагается Елизавета Туктамышева (78,86).

Ранее российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира в шведском Стокгольме.