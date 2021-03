Ибрагимович стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Форвард в возрасте 39 лет и 173 дней вышел в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Грузией.

Ибрагимович превзошел рекорд вратаря Томаса Равелли, сыгравшего за сборную Швеции в 38 лет и 59 дней. Златан дебютировал за национальную команду в 2001 году, сыграл в ее составе 117 матчей и забил 62 мяча.

Официально признанный лучшим в истории Швеции Ибрагимович не выступал за национальную команду с 2016 года. В последнее время 39-летний форвард намекал на свое возможное возвращение в главную команду страны, однако существовало препятствие в виде непростых отношений с главным тренером шведской сборной Янне Андерссоном. В свое время Златан, как раз покидая «Тре крунур», раскритиковал специалиста, а тот на регулярные вопросы о возвращении суперзвезды несколько раз даже отвечал, что это невозможно.

В игре с Грузией полузащитник «Краснодара» Виктор Классон открыл счет на 35-й минуте, а ассистировал ему Ибрагимович.

«Бог вернулся»: Златан снова в сборной Швеции.

Zlatan & records go together like wine & cheese



He has surpassed Thomas Ravelli (38 years and 59 days) as the oldest player to represent Sweden#WCQ pic.twitter.com/Lkl8bOCZWR